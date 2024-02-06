Криминал 06 февраля 2024, 18:30 Жителя Свердловской области приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого

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В Свердловской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который до смерти забил своего знакомого. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, обвиняемый распивал алкоголь в компании троих товарищей, с одним из них у мужчины произошел конфликт. Местный житель стал избивать его руками и ногами, от полученных травм тот скончался.

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Отмечается, что отбывать свое наказание подсудимый будет в колонии строгого режима.