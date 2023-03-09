Эксклюзив 09 марта 2023, 14:05 Трех мужчин объявили в розыск после драки с подрывом гранаты на Ставрополье Посетители кафе на Ставрополье подрались и взорвали гранату, пострадали пять человек Телеканал «360»

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В городе Изобильный Ставропольского края посетители кафе устроили драку и подорвали боевую гранату. Полиция объявила в розыск трех человек, двое из которых сами могли получить травмы, рассказал источник «360».

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Все подозреваемые — жители Изобильного. Двое мужчин 1984 года рождения могли получить минно-взрывные ранения и обратиться за медпомощью. Правоохранители предположили, что у них осталась еще одна граната и пистолет неустановленного образца. Возможно, мужчины решат бежать в Краснодарский край или Ростовскую область.

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Потасовка случилась утром 9 марта на проезжей части рядом с автовокзалом. Местная жительница рассказала правоохранителям, что группа мужчин поругалась, а потом кто-то из них подорвал гранату — позднее нашли чеку и характерный след на асфальте. Пять человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Исполняющий обязанности главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов заявил, что драка произошла в кафе на бытовой почве.