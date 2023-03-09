Эксклюзив 09 марта 2023, 11:56 Ручную гранату взорвали во время потасовки у автовокзала на Ставрополье Участники драки в Ставропольском крае взорвали гранату, пострадали 5 человек Телеканал «360»

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В городе Изобильный Ставропольского края взорвали ручную гранату. Пострадали пять человек. Полиция объявила в розыск мужчину, сообщил источник «360».

Местная жительница позвонила по номеру «112» в 05:20 и рассказала о потасовке на проезжей части возле автостанции. В разгар конфликта она услышала хлопок, похожий на взрыв гранаты. Пять человек на попутных машинах приехали в районную больницу, двух из них отправили в тяжелом состоянии в реанимацию. Участники драки получили рваные и открытые осколочные раны разных частей тела, от стопы и голени до уха и плеча.

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Полицейские нашли на месте драки чеку от гранаты и установили личность пострадавших. Они объявили в розыск высокого худощавого русого мужчину в возрасте от 30 до 40 лет славянской внешности в белой майке, черных брюках и кожаной куртке.

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Исполняющий обязанности главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов рассказал в Telegram-канале, что конфликт на бытовой почве произошел в одном из местных заведений. Полиция установила участников драки и начала проверку.