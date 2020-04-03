    03 апреля 2020, 02:02

    Две чеченки получили сроки за торговлю ребенком

    Александра Каширина

    Суд в Чечне приговорил двух женщин к четырем годам тюрьмы за куплю-продажу новорожденного ребенка за 650 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
    Две чеченки получили сроки за торговлю ребенком

    По данным следствия, чеченка решила приобрести ребенка за деньги для воспитания в семье. Она связалась с жительницей Ингушетии, которая за деньги помогла ей в незаконном усыновлении.

    Пособница смогла из Махачкалы привезти в Чечню новорожденного мальчика с липовыми документами, которого купили за 650 тысяч рублей. Факт купли-продажи установила полиция после проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

    «Приговором суда подсудимой, продавшей ребенка, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимой, купившей ребенка, судом назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отсрочкой реального отбывания до достижения ее малолетней дочерью четырнадцатилетнего возраста», — указано в сообщении СК.

    Ранее сообщалось, что неизвестный выставил на продажу через сайт бесплатных объявлений девочку Машу за пять тысяч рублей.