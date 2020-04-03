Две чеченки получили сроки за торговлю ребенком

По данным следствия, чеченка решила приобрести ребенка за деньги для воспитания в семье. Она связалась с жительницей Ингушетии, которая за деньги помогла ей в незаконном усыновлении.

Пособница смогла из Махачкалы привезти в Чечню новорожденного мальчика с липовыми документами, которого купили за 650 тысяч рублей. Факт купли-продажи установила полиция после проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

«Приговором суда подсудимой, продавшей ребенка, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимой, купившей ребенка, судом назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отсрочкой реального отбывания до достижения ее малолетней дочерью четырнадцатилетнего возраста», — указано в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что неизвестный выставил на продажу через сайт бесплатных объявлений девочку Машу за пять тысяч рублей.