«Тяжело работалось». Родителей убитой врачом медсестры из Фатежа допросили в суде

В Курской области начался суд над врачом больницы в Фатеже, которого обвиняют в убийстве молодой практикантки Ирины Жук. На заседании допросили родителей погибшей медсестры. Отец убитой Константин сказал, что его дочери было тяжело работать в красной зоне.

По словам отца девушки, он регулярно общался с дочерью. В последний раз они созванивались 25 марта. И тогда все было нормально. Ни о каких проблемах с работой девушка не говорила.

«Она хотела быть врачом. Ей нравилось быть врачом. Единственное, говорила, что тяжело работалось в красной зоне, там люди погибают, и разной комплекции… Физически тяжело было ей», — заявил отец.

Ни о каких конфликтах на работе своему отцу девушка не сообщала.

Мать убитой медсестры Наталья сказала, что дочь говорила ей, что одну из смен в больнице наказали за нарушение дисциплины. Женщина не помнит, что конкретно тогда произошло. Он она решила: раз в больнице следят за порядком, это хорошо.

Убийство 21-летней практикантки в Фатежской ЦРБ было совершено в ночь на 27 марта. Девушку избили ногами и несколько раз ударили ножом в лифте на выходе из красной зоны. В убийстве заподозрили реаниматолога-анестезиолога.