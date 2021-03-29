Зверь на выходе из красной зоны. Бессмысленное убийство практикантки из Фатежа связали с застольем в больнице

В Курской области врача-реаниматолога подозревают в жестоком убийстве медсестры-практикантки. Девушку избили ногами и несколько раз ударили ножом в лифте на выходе из красной зоны. Ни смысла, ни причин в этом убийстве нет. В городе ни о жертве, ни о предполагаемом преступнике ничего плохого сказать не могут. Но считают: алкоголь и наркотики могли сыграть свою роль.

В небольшом городке Курской области Фатеж в ночь на 27 марта погибла 21-летняя медсестра-практикантка Ирина. Девушку жестоко избили на выходе из красной зоны и нанесли несколько ножевых ранений. Умерла она от асфиксии: убийца душил ее. Местные жители говорят о том, что лицо погибшей было страшно изуродовано — ее били ногами, — так что мать с трудом смогла опознать.

«Гулянка» в больнице

Подозреваемого уже задержали. Им оказался врач реаниматолог-анестезиолог Фатежской ЦРБ Андрей С. По версии следствия, мужчина убил практикантку «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». Обычно эта формулировка в релизах означает ссору между убийцей и жертвой, причины которой пока неизвестны.

Горожане, с которыми удалось пообщаться «360», добавили, что в тот вечер в больнице было празднование — якобы главному врачу «какую-то грамоту дали», а персонал отмечал это событие.

РЕН-ТВ сообщил, что в больнице часто происходили торжества с алкоголем, а главврач не пресекал этого, хотя был в курсе. По данным сайта, реаниматолог, предположительно, был пьян. Но в городе считают, что он мог принять наркотики.

«Потому что он очень сильно изуродовал лицо. А от одной водки он бы до такого состояния не дошел», — сказала местная жительница.

По ее словам, реаниматолог завел Ирину в лифт на последнем этаже, где и истязал ее, так что другие остававшиеся в здании сотрудники ничего не слышали. В этот день, по данным группы «Актуальный Курск», Ирина не должна была выходить на смену, но коллега попросила ее подменить.

«Переклинило»

Следствию предстоит разобраться, почему человек, спасавший жизни, мог пойти на такое преступление. Ведь в Фатеже ничего плохого об Андрее не знали: работал хорошо, семьянин, отец двух детей. Друзья говорили, что он был «одним из самых позитивных», поэтому в вину врача верить не хотят.

«Переклинило его. Говорят, что во время пандемии он был очень хорошим доктором, оказывал поддержку, помощь, таскал один человека — он сильный, красивый мужик. На момент переклинило, и сломал свою жизнь», — рассказала другая местная жительница.

В Фатеже «360» объяснили, что город маленький, а потому многие знают друг друга, знакомы целыми семьями. Одна из жительниц заявила, что у подозреваемого врача «за плечами родственники какие-то крутые».

«Поэтому отправят в психушку. Он там просидит немного, его выпустят, и он снова будет гулять», — уверена она.

Вежливая практикантка

Про Ирину в городе говорят только хорошо. Она училась на четвертом курсе медицинского института, в фатежскую больницу приехала на практику, работала в красной зоне. До выпуска ей оставался год.

Мама и бабушка Ирины, по словам местных, живут в городе вместе с ее братом. Семью знали как исключительно приличную. Знакомый Ирины Алексей рассказал «360», что, работая в красной зоне, девушка все равно постоянно пыталась получить новые знания и умения.

«В общении в меру веселая, в меру серьезная. Всегда интересовалась профессией, везде ходила — по кружкам, по дежурствам, занималась волонтерством. В общем, молодец была», — сказал он.

Однокурсница Ирины Анастасия добавила в разговоре с «360», что в начале апреля погибшая должна была ехать вместе с группой других студентов на всероссийскую олимпиаду по хирургии. Даже те, кто был знаком с Ириной поверхностно, отмечал, что она была очень доброй и искренней, приятной в общении и неконфликтной.

«Ира была прекрасным человеком, солнышком. Она никогда ни с кем не спорила, пыталась избегать конфликтов, была как лучик. Если начинали ей грубить, ей проще было просто промолчать или вообще уйти, чем отвечать», — объяснила Анастасия.

Знакомый погибшей Иван предположил, что в этом году Ирина могла бы выйти замуж за его друга.

«Сейчас еду на похороны, а мог на свадьбе в этом году побывать. Это девушка моего близкого друга. Умная, добрая, целеустремленная. Таких мало. Врачом стать хотела, совмещала работу и учебу», — поделился он.