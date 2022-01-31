Полиция получила жалобы на тиктокера Павла Прокудина. Москвичка обвинила его в том, что во время эфира он избил двух женщин. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другие пользователи Сети в комментариях к стриму также написали, что молодой человек избил бабушку и маму из-за замечаний по поводу громкой музыки. На кадрах слышно, как пенсионерка кричала и грозилась вызвать стражей порядка.

Полицейские начали проверку, они устанавливают участников стрима.

На Павла Прокудина подобные жалобы поступают не в первый раз. Полиция Волгограда устроила проверку после скандального эфира «Друг вокруг». На видео Прокудин в неадекватном состоянии ходил по квартире и кричал, потом вышел из своей комнаты. За кадром звучали женские крики, кто-то просил его прекратить. Позже молодой человек рассказал, что время от времени ругается с бабушкой. Сейчас аккаунт тиктокера недоступен.

Ранее в Краснодарском крае задержали тиктокера Алексея Щетинина, обвиняемого в убийстве, нападении на полицейских и разбое.