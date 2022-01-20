Следком показал видео с обвиняемым в убийстве кубанским блогером

В Краснодарском крае задержали обвиняемого в убийстве, разбое и нападении на полицейских. В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным материалов уголовного дела, 22 декабря 2020 года обвиняемый проник в дом пожилого мужчины в станице Ахтанизовской. Там он расстрелял пенсионера, выпустив в него не меньше шести пуль. Потом он похитил ювелирные украшения и скрылся.

В апреле 2021 года злоумышленник напал на полицейских в селе Цибанобалка Анапы. Правоохранители подошли к нему, чтобы проверить документы, но в ответ тот открыл по ним огонь. Сотрудники получили ранения, а стрелок снова сбежал.

Ему заочно предъявили обвинение по статьям об убийстве, разбойном нападении и применении насилия, опасного для жизни сотрудников полиции, после чего объявили в международный розыск. В настоящее время он задержан. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Расследование дела продолжается.

Подозреваемый является известным на Кубани блогером. Супруга тиктокера рассказала, что в вечер перед исчезновением мужчина был спокоен, на следующее утро в дом пришли сотрудники правоохранительных органов, однако они не обнаружили его, он исчез. Жена вспомнила, что перед уходом муж оставил дома телефон. Женщина уверена, что он не может быть причастен к преступлениям. Она добавила, что соседи отзываются о нем как о хорошем человеке.