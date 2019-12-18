Террористическую организацию нашли в колонии Калмыкии

В одной из калмыкских колоний обнаружена террористическая ячейка. В нее входят более 100 осужденных.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании в Калмыкии террористического сообщества в отношении уроженца Дагестана. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец Республики Дагестан, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество», — рассказала представитель СК.

По данным следствия, руководство колонии за деньги оказывало покровительство членам этого террористического сообщества. Также уголовные дела возбуждены в отношении еще 22 лиц по статьям УК РФ «Создание террористического сообщества и участие в нем».

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ, УФСБ по Республике Калмыкия, ГУПЭ МВД России, ФСИН России и начальником УФСИН России по Республике Калмыкия провели обыски и другие проверочные мероприятия в ИК-2 на территории Калмыкии, в Дагестане, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае и Волгоградской области.

В частности, обыски прошли в домах у подозреваемых и их близких, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия».

Сейчас следствие устанавливает роль каждого подозреваемого в этом сообществе. СК даст правовую оценку и действиям сотрудников местного УФСИН, Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее родственники осужденных за подготовку терактов в петербургском метро в апреле 2017 года отреагировали на вынесенные приговоры. Семьи этих людей находятся в шоке от решения суда. Ведь подсудимые в зависимости от своей вовлеченности в дело получили от 19 лет колонии до пожизненного заключения.