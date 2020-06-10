Теракт предотвратили в Симферополе. Радикалы готовили взрыв на рынке

Пять россиян готовили в Симферополе взрыв на рынке. У них изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Об этом сообщили пресс-службе ФСБ.

«Задержаны пять граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», — сказано в релизе ФСБ, передает РИА «Новости».

Помимо оружия и взрывных устройств, нашли у экстремистов и средства связи с информацией о готовящихся преступлениях. Они были связаны с представителями радикальных украинских формирований, которые воюют в Донбассе.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Подготовка к теракту, публичные призывы к террористической деятельности». Силовики устанавливают личности их пособников.

В мае сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области. У задержанного 2001 года рождения нашли пистолет, холодное оружие, «коктейли Молотова» и записи с информацией о планируемом преступлении.