ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. У задержанного нашли «коктейли Молотова»

ФСБ предотвратила готовившийся в Тверской области теракт. У задержанного 2001 года рождения нашли «коктейли Молотова», пистолет, холодное оружие, средства связи и дневники с информацией о планируемом преступлении.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, силовики предотвратили теракт в городе Кимры.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — говорится в сообщении.

У готовившего теракт молодого человека изъяли болевой пистолет, переделанный под боевой, и самодельные патроны. В его арсенале нашли три самодельных зажигательных устройства, холодное оружие, средства связи и дневники, куда он записывал всю информацию о террористическом акте.

Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Задержанный сейчас находится под стражей.