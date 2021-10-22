Теракт предотвратили на Ставрополье

На объекте транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае предотвращен теракт, который собирался совершить сторонник ИГ*. Об этом сообщили в ФСБ.

Спецслужбы предотвратили теракт, который приверженец радикальной исламистской группировки собирался совершить с применением самодельного взрывного устройства.

Силовики в ходе обыска по месту проживания задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые он приобрел для изготовления СВУ.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту» и «Незаконное изготовление взрывчатки». Расследование продолжается.

Ранее 1 октября ФСБ сообщала о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии. В ведомстве сообщали, что 20-летний местный житель, действуя по инструкции боевиков «Исламского государства»*, готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. При обыске у него также нашли компоненты для изготовления взрывчатки, а в телефоне — переписку с боевиками.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России