ФСБ: теракт предотвратили в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт. Нападение на силовиков, по информации ФСБ, готовил сторонник ИГ*.

«Федеральной службой безопасности в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов», — заявили в ЦОС ФСБ.

По данным силовиков, теракт готовил 20-летний житель Кабардино-Балкарской Республики. Он действовал по указанию боевиков МТО «Исламское государство»*. У задержанного забрали компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также сотрудники ФСБ нашли в его телефоне переписку с террористами. Сообщения подтверждают преступные намерения молодого человека.

«В ходе следственных действии задержанный дал признательные показания в инкриминируемых преступлениях», — уточнили в ЦОС.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к теракту» и «Участие в деятельности террористической организации». Расследование дела продолжается.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.