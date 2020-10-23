Тело выброшенного ребенка нашли в реке в Челябинске

Тело ребенка нашли в реке Миасс в Челябинске, об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Мать призналась, что выбросила труп семимесячного ребенка, когда тот умер.

Изначально 24-летняя девушка утверждала, что ребенка у нее отобрали неизвестные — и скрылись. Но вскоре призналась, что он умер от болезни (какой — она не раскрыла), поэтому решила выбросить его тело в Миасс. По версии следствия, она могла сделать это вместе со своим 29-летним сожителем.

Ранее местные жители рассказали «360», что девушка родилась в неблагополучной семье. По их словам, ее родители уже умерли, а при жизни много выпивали. СМИ также заявляли, что сама 24-летняя мать и ее сожитель могли злоупотреблять спиртными напитками и наркотиками, а ранее были судимы — эта информация официально не подтверждена.

Челябинская прокуратура вскоре проверить действия местных органов опеки. Кроме того, проверять будут и сожителя девушки.