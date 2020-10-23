Челябинка, выбросившая тело своего ребенка в реку, оказалась из неблагополучной семьи. Видео с места
24-летняя девушка родом из Архангельского района Республики Башкортостан. По словам соседей, ее родители уже умерли, но раньше могли злоупотреблять спиртными напитками. В итоге Татьяна решила уехать из деревни к брату в Челябинск.
Пока смерть ее семимесячного ребенка считается загадкой, его тело до сих пор не нашли. Изначально девушка говорила, что ребенка похитили неизвестные. Но потом призналась, что он умер от болезни, и она решила выбросить его тело в реку Миасс. В распоряжение «360» попало видео с места происшествия. По версии следствия, с этого берега женщина со своим сожителем могли выбросить тело ребенка.
Как выяснилось, почти сразу после рождения мальчика у матери забрали. По данным Znak.com, молодые люди пили, употребляли наркотики и ранее были судимы.
Через некоторое время родители решили вернуть мальчика, пообещав органам опеки, что больше ничего употреблять не будут, пишет Znak. Тогда специалисты проверили их жилище, а в сентябре благополучно передали грудничка. Через месяц после возвращения домой младенец умер.
В пресс-службе челябинской прокуратуры заявили, что проверят действия органов опеки на нарушение. Помимо матери, следствие также проверит ее 29-летнего сожителя.