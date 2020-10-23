Челябинка, выбросившая тело своего ребенка в реку, оказалась из неблагополучной семьи. Видео с места

Местные жители рассказали «360», что семья женщины, которая инсценировала похищение своего ребенка, могла быть неблагополучной. Несколько дней назад Татьяна призналась, что она избавилась от тела грудничка, когда он умер от болезни.

24-летняя девушка родом из Архангельского района Республики Башкортостан. По словам соседей, ее родители уже умерли, но раньше могли злоупотреблять спиртными напитками. В итоге Татьяна решила уехать из деревни к брату в Челябинск.

Пока смерть ее семимесячного ребенка считается загадкой, его тело до сих пор не нашли. Изначально девушка говорила, что ребенка похитили неизвестные. Но потом призналась, что он умер от болезни, и она решила выбросить его тело в реку Миасс. В распоряжение «360» попало видео с места происшествия. По версии следствия, с этого берега женщина со своим сожителем могли выбросить тело ребенка.

Как выяснилось, почти сразу после рождения мальчика у матери забрали. По данным Znak.com, молодые люди пили, употребляли наркотики и ранее были судимы.

Через некоторое время родители решили вернуть мальчика, пообещав органам опеки, что больше ничего употреблять не будут, пишет Znak. Тогда специалисты проверили их жилище, а в сентябре благополучно передали грудничка. Через месяц после возвращения домой младенец умер.

В пресс-службе челябинской прокуратуры заявили, что проверят действия органов опеки на нарушение. Помимо матери, следствие также проверит ее 29-летнего сожителя.