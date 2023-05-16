Криминал 16 мая 2023, 15:39 Тело пропавшей несколько дней назад студентки ДВФУ нашли в море МВД сообщило об обнаружении в Японском море тела пропавшей ранее 19-летней студентки ДВФУ Пресс-служба Следственного комитета

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В Японском море обнаружили тело 19-летней студентки, пропавшей несколько дней назад, сообщили в пресс-службе ОМВД по Владивостоку. По предварительным данным, девушка утонула.

С заявлением в полицию о пропаже студентки обратилась ее сестра, жительница Тувы. Она рассказала, что во Владивостоке девушка училась, но в какой-то момент перестала выходить на связь.

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Сотрудники МВД тут же организовали поиски. К ним подключили волонтеров отряда «ПримПоиск», по городу распространили ориентировки, информацию о пропавшей отправили в СМИ и социальные сети.

В результате тело девушки обнаружили в Японском море — в районе поселка Канала на острове Русский. Полицейские организовали проверку, они установят обстоятельства случившегося.

«Полиция Приморья приносит соболезнования родным и близким погибшей», — добавили в пресс-службе ОМВД по Владивостоку.

По данным Telegram-канала «112», в последний раз студентку видели 12 мая. Тогда она вышла из здания ДВФУ, села в автобус и исчезла. До этого она рассказывала отцу, что ей угрожали и следили за ней. В пресс-службе СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.