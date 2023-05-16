Происшествия 16 мая 2023, 04:35 Уголовное дело завели после пропажи студентки во Владивостоке СК возбудил уголовное дело после пропажи 19-летней студентки во Владивостоке РИА «Новости»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения 19-летней студентки во Владивостоке. Дело расследуется по статье «Убийство», сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователи устанавливают детали происшествия.

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«Председатель СК России дал поручение руководителю СУ по Приморскому краю Владимиру Владимировичу Фомину доложить о проводимых следственных действиях и поисковых мероприятиях», — сообщили в СК.

Поиски студентки начались в понедельник, 15 мая, после обращения ее сестры. Она сообщила, что ее родственница перестала выходить на связь 12 мая. В последнем телефонном разговоре девушка сказала, что ее кто-то преследует и хочет убить. После телефон разрядился.

К поискам студентки привлечены волонтеры.

На днях в Петергофе нашли тело 19-летей студентки, пропавшей еще 26 декабря прошлого года. В день пропажи девушка вышла из дома и больше не вернулась.