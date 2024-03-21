Криминал 21 марта 2024, 17:44 Тело пропавшей неделю назад девушки нашли под Санкт-Петербургом Пропавшую 14 марта девушку нашли мертвой и без обуви в Ленобласти РИА «Новости»

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В Ленинградской области спустя неделю нашли тело 22-летней девушки, пропавшей 14 марта. На ней не было обуви, сообщил отряд «Лиза Алерт».

Жительница Отрадного перестала выходить на связь 14 марта. В поисках участвовали волонтеры группы «Лиза Алерт». Пропавшая была одета в серый спортивный костюм, черную куртку и белые кеды.

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Вскоре поисковики обнаружили тело девушки. На ней не было обуви. РЕН ТВ сообщил, что предварительной причиной смерти назвали передозировку наркотиками.

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