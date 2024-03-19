Криминал 19 марта 2024, 17:01 Такси с зарезанным водителем нашли в Ленобласти Пропавшее такси нашли в Ленобласти с зарезанным водителем внутри РИА «Новости»

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В Ленинградской области нашли пропавшую машину такси. В салоне авто находилось тело водителя со множественными ножевыми ранениями, сообщила «Фонтанка».

Исчезнувший автомобиль такси марки Lada Largus обнаружили в садовом некоммерческом товариществе «Урожай» в деревне Гостицы. В залитом кровью салоне машины было тело 64-летнего таксиста с ранениями, нанесенными ножом в области груди, шеи и рук.

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Полицейские возбудили уголовное дело. В результате следственных мероприятий удалось задержать 23-летнего безработного мужчину из Сланцев, находящегося под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом о краже с конца 2022 года.

Мертвеца без глаз и волос нашли в сугробе в Подмосковье. У закопанного по грудь мужчины руки были сложены и прижаты к телу.