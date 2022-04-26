Тело горнорабочего, который погиб при аварии на водоотливе на шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области, подняли на поверхность. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой н источник.

«Да, поднято (тело — прим. ред.)», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Авария произошла на шахте «Ерунаковская-8» в понедельник, 25 апреля. Всего под землей в тот момент находились 284 человека. По данным, МЧС на аварийном участке оставались двое рабочих, один из них погиб, другой смог самостоятельно выйти.

По информации Следственного комитета, в шахте произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы. Следователи открыли уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.. Расследование продолжается.