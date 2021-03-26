Тело подростка с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье

Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями обнаружили в Солнечногорске. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Тело молодого человека с множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству.

В числе подозреваемых — 25-летний мужчина, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его приметы — рост два метра и русые волосы до плеч.

Ранее в Подмосковье злоумышленник ранил ножом двух человек около торгового центра. Пострадавшие конфликтовали с третьим мужчиной, который и пырнул в них холодным оружием.