Неизвестный ранил ножом двух мужчин у ТЦ в Подмосковье

В Подмосковье злоумышленник ранил ножом двух человек. Это произошло около торгового центра, преступник скрылся, сообщили «360» в пресс-службе регионального главка МВД.

«11 марта дежурную часть по Ленинскому городскому округу Московской области поступило сообщение о том, что возле одного из торговых центров двум мужчинам были причинены телесные повреждения», — рассказал собеседник.

Полицейские выяснили, что у пострадавших был конфликт с третьим мужчиной, который и ударил их ножом.

Полиция принимает меры для розыска и задержания злоумышленника, добавили в пресс-службе.

По данным источников РИА «Новости» и ТАСС в правоохранительных органах, поножовщина произошла возле торгово-развлекательного центра «Вегас». Он находится между МКАД и Каширским шоссе.

В ТРК подтвердили эту информацию. «Да, это в нашем произошло, но уже давно разобрались, выгнали, так сказать, всех, кто в этом участвовал, и передали в полицию», — сообщил собеседник РИА.