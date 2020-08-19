Тело пятилетней девочки нашли на берегу Енисея в Хакасии. Теперь разыскивают ее друга

Житель Саяногорска увидел тело пятилетней девочки на берегу Енисея и позвонил в полицию. Оказалось, что ребенок перед исчезновением гулял с соседским мальчиком, который тоже пропал. Сейчас его ищут следователи.

Пятилетнюю девочку нашли мертвой 18 августа. Тело на берегу Енисея рядом с Саяногорском увидел один из местных жителей, который рассказал об этом полицейским. Следователи завели уголовное дело, приступив к выяснению всех обстоятельств.

Предварительно установили, что девочка жила вместе с семьей в поселке Майна. Днем она отпросилась у матери погулять и ушла. Когда ребенок не вернулся домой через час, женщина начала ее самостоятельно искать. Спустя какое-то время в полицию позвонил мужчина и рассказал о теле девочки на берегу.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что погибшая гуляла вместе с шестилетним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия», — сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Пока правоохранителям не удалось найти пропавшего мальчика. Следователи завели второе уголовное дело, которое соединили с первым в одно производство. Сейчас поиски продолжаются совместно с волонтерами, сотрудниками МЧС и местными жителями.