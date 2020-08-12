Пропавшего в Забайкалье восьмилетнего мальчика нашли погибшим

Ребенка из села Новая Заря Забайкальского края искали четыре дня. Помимо жителей деревни и полицейских, к поискам подключились и добровольцы. Они и нашли тело школьника.

«Найден, погиб. В одном из озер, при совместных поисках координатором нашего отряда и местных жителей», — такая запись появилась в сообществе «Поисковый отряд имени Кости Долгова» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в СК региона, уголовное дело будет продолжаться. Впереди у следователей — допросы очевидцев и экспертизы.

«Следователи тщательно осмотрят тело, допросят очевидцев, после чего направят его для производства судебной медицинской экспертизы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уже выяснилось, что в день исчезновения восьмилетний мальчик и его девятилетний брат находились дома одни — родители уехали на заработки. Братья поссорились, и младший ушел из дома. С тех пор его никто не видел.

Ранее издание Ura.ru сообщало о подобном случае в Свердловской области. Там нашли тело пропавшего девятилетнего школьника. Он утонул в озере.