Тело молодого человека нашли замурованным в бетон в Ленобласти

Молодой человек исчез 15 июля 2019 года, о пропаже сообщила его бабушка в августе. Он нигде не работал и имел судимости за мошенничество.

Однако 28 октября 2020-го труп 28-летнего жителя поселка Первомайское нашли под бетонным полом в гараже на одном из участков.

Ранее 11-классник из Приморского края угрожал учителю расправой из-за тройки по английскому языку. Школьник из Лесозаводска начал оскорблять педагога и агрессивно вести себя по отношению к ней. Он угрожал убийством, хватался за стул и пытался преградить ей выход партой.