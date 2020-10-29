Школьник угрожал учителю расправой из-за тройки

Одиннадцатикласснику из Приморского края предъявили обвинение в угрозе убийством. Парень вышел из себя, когда получил тройку. Он угрожал учителю расправой.

История произошла еще 25 декабря 2019 года. По информации СК РФ Приморья, 17-летний школьник из Лесозаводска вышел из себя, когда получил тройку по английскому языку. Он начал оскорблять учительницу и агрессивно вести себя по отношению к ней. Он угрожал убийством, хватался за стул и пытался преградить ей выход партой.

«Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально», — сказано в сообщении СК.

Теперь молодому человеку предъявили обвинение по статье УК РФ «Угроза убийством». Парень уже выплатил преподавательнице деньги за нанесенный моральный ущерб. Он просил следствие о том, чтобы ему назначили только штраф. Подросток подчеркнул, что впервые совершил преступление небольшой тяжести и уже загладил свою вину. Следователь удовлетворил ходатайство. Пострадавшая тоже не против этой меры.

Уголовное дело направили в суд «для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа».