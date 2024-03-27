Криминал 27 марта 2024, 00:41 Тело младенца выбросили на свалку под Волгоградом Тело новорожденной девочки нашли на мусорном полигоне под Волгоградом

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Тело новорожденной девочки обнаружили на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«На территории полигона твердых бытовых отходов в Светлоярском районе Волгоградской области 25 марта нашли тело новорожденного женского пола», — указали в сообщении.

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Страшную находку сделали рабочие полигона во время сортировки бытовых отходов. Они заметили на ленте странный сверток, в котором лежало тело младенца.

Следователями осмотрели место обнаружения ребенка и опросили сотрудников полигона. Также назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Сейчас правоохранители разыскивают мать младенца.

Ранее в Новой Москве на насосной станции обнаружили тела двух мертвых новорожденных. На голове одного из них была рана в теменной области слева.