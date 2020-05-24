    24 мая 2020, 20:17

    Тело младенца в обувной коробке нашли в Подмосковье

    Кирилл Фролов

    В подмосковном поселке Некрасовский Дмитровского городского округа неизвестные выбросили тело младенца. Труп мальчика нашли в мусорном контейнере, ребенок находился в коробке из-под обуви, сообщили в пресс-службе областного управления СК.
    Тело младенца в обувной коробке нашли в Подмосковье

    В Следственном комитете начали проверку. «Приняты меры к установлению матери ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — заявили в ведомстве.

    По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.

    Ранее в подмосковном Зеленограде с шестого этажа выпал 10-летний мальчик. Ребенка с серьезными травмами доставили в больницу. Отец мальчика заявил, что причиной падения мог стать лунатизм, которым страдает его сын.