Страдающий лунатизмом ребенок выпал из окна в Зеленограде и выжил

В Зеленограде 10-летний мальчик выпал из окна, пока его родители собирали кровать. Отец уверен, что во всем виноват лунатизм, которым страдает ребенок.

Как стало известно газете «Московский комсомолец», ребенка нашел прохожий. Мальчик упал с шестого этажа, но приземлился на куст — это помогло ему выжить.

Мальчика госпитализировали с закрытой травмой живота, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

По словам отца ребенка, они все вместе находились в комнате и собирались установить кровать, купленную в мебельном магазине. В какой-то момент мальчик встал, вышел из комнаты и пошел в сторону кухни. Мужчина думал, что он решил проведать кролика. В семье есть еще двое детей, они остались с отцом.

Отец рассказал, что они узнали о падении ребенка, только когда к ним поднялся прохожий. Он вычислил квартиру по открытому окну. Отец мальчика утверждает, что окно было точно закрыто. По его словам, ребенок страдает лунатизмом. Бывает, что он смотрит в одну точку и не отзывается на имя.