Страдающий лунатизмом ребенок выпал из окна в Зеленограде и выжил
Как стало известно газете «Московский комсомолец», ребенка нашел прохожий. Мальчик упал с шестого этажа, но приземлился на куст — это помогло ему выжить.
Мальчика госпитализировали с закрытой травмой живота, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.
По словам отца ребенка, они все вместе находились в комнате и собирались установить кровать, купленную в мебельном магазине. В какой-то момент мальчик встал, вышел из комнаты и пошел в сторону кухни. Мужчина думал, что он решил проведать кролика. В семье есть еще двое детей, они остались с отцом.
Отец рассказал, что они узнали о падении ребенка, только когда к ним поднялся прохожий. Он вычислил квартиру по открытому окну. Отец мальчика утверждает, что окно было точно закрыто. По его словам, ребенок страдает лунатизмом. Бывает, что он смотрит в одну точку и не отзывается на имя.