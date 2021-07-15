Неизвестные в Бурятии жестоко расправились с годовалым ребенком

В селе Ильинка в Бурятии нашли изрезанное тело годовалого ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

«Полицейскими устанавливаются подозреваемые в особо тяжком преступлении. Ночью 15 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из домов села Ильинка Прибайкальского района тела годовалого ребенка с множественными колото-резаными ранениями», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции оперативно доставили в отдел находившихся в доме жильцов. Их возможная причастность к убийству сейчас устанавливается. В пресс-службе уточнили, что раскрытие убийства малолетнего находится на личном контроле министра внутренних дел республики.

В СК по региону сообщили, что в среду днем жительница села Ильинка привезла маленького сына к бабушке, которая жила рядом. Она попросила ее присмотреть за ребенком, после чего уехала по делам.

Вечером она навестила младенца, покормила и помыла. В это время мать женщины и ее сожитель были пьяны. Тем не менее девушка все равно оставила ребенка с ними и отлучилась. Через полтора часа в полицию поступило сообщение о смерти мальчика.

В ближайшее время 45-летняя бабушка ребенка и ее 36-летнего сожителя начнут допрашивать. Известно, что мужчина раньше был судим. Сотрудники СК также рассматривают версию о причастности других жителей деревни, которые могли свободно зайти в дом и убить мальчика.