Криминал 18 марта 2024, 13:29 Тело младенца нашли коммунальщики в Новой Москве Прокуратура: в Новой Москве на насосной станции нашли тело новорожденного Прокуратура Москвы / Telegram

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В Новой Москве на насосной станции обнаружили мертвого новорожденного. Причину смерти ребенка установит экспертиза, сообщила столичная прокуратура.

На тело младенца наткнулись при проведении работ на насосной станции по Солнечной улице. На место вызвали правоохранителей, которые осмотрели территорию и организовали доследственную проверку.

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Причину смерти ребенка определят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов проконтролирует ход разбирательства.

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