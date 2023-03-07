Криминал 07 марта 2023, 07:48 Телефонного карманника задержали в Московском метрополитене МВД задержало в Московском метрополитене вора-карманника, который украл 12 смартфонов

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Жителя Ивановской области задержали в Московском метрополитене по подозрению в карманных кражах. Следователи считают, что он похитил 12 смартфонов, рассказала «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проделки неоднократно судимого за имущественные преступления мужчины попали на записи камер видеонаблюдения. Он входил с потоком пассажиров в вагон метро, якобы случайно толкал женщину, вытаскивал из кармана ее верхней одежды телефон и сразу выходил на платформу. Жертвы замечали пропажу уже в пути.

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Ирина Волк уточнила, что он орудовал на центральных станциях Московского метрополитена с ноября 2022 года и обкрадывал только женщин. По версии следствия, мужчина украл не менее 12 смартфонов на сумму около 250 тысяч рублей. Оперуполномоченные уголовного розыска схватили подозреваемого на радиорынке при попытке сбыть телефоны. Ему предъявили обвинение в хищении и арестовали.

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В Иркутске в конце 2022 года вычислили мужчину, который надел женскую одежду, проник в квартиру и вынес мобильный телефон. Его нашли благодаря записи с камеры видеонаблюдения.