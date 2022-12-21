Криминал 21 декабря 2022, 11:41 Вор переоделся в женщину и украл сотовый телефон из квартиры в Иркутске

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Житель Иркутска решил ограбить квартиру, для этого он переоделся в женщину. Об этом сообщил сайт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным полицейских, 30-летний мужчина ранее был восемь раз судим за кражи. Грабитель рассчитывал, что в образе женщины его никто не сможет узнать. Однако на камерах видеонаблюдения правоохранители увидели, что у подозрительной женщины какая-то странная походка.

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По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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