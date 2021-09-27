Тела всех членов экипажа вертолета Ка-27 нашли на Камчатке

Поисковики обнаружили тела пяти членов экипажа вертолета Ка-27 специального авиационного отряда ФСБ РФ, который потерпел катастрофу на Камчатке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Тела обнаружены, все погибли», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об обнаружении останков пятерых членов экипажа вертолета Ка-27.

Вертолет Ка-27 пропал 23 сентября. Позже выяснялось, что он потерпел крушение на Камчатке. Обломки вертолета были найдены 24 сентября в 10 километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка Елизовского района. Специалисты дошли туда при помощи альпинистского снаряжения.

Всего на борту находилось пять человек. Ка-27 принадлежал 5-му отдельному авиационному отряду ФСБ России.

По предварительным данным, вертолет совершал посадку во время тренировочного полета. Однако она оказалось жесткой. Следственный комитет России завел уголовное дело о нарушении правил полетов.