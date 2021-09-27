Останки пятерых членов экипажа вертолета Ка-27 обнаружили на Камчатке

Останки пятерых членов экипажа вертолета Ка-27, который 23 сентября потерпел крушение на Камчатке, обнаружили спасатели. Подтвердилось, что все, кто находился на борту воздушного судна, погибли.

Об обнаружении останков людей 27 сентября сообщил «Интерфакс». Агентство ссылается на информированные источники.

Вертолет Ка-27 внезапно перестал выходить на связь в минувшую среду. Он пропал над Камчаткой. Обломки воздушного судна удалось обнаружить в тот же день. Их нашли на склоне горы Острая Камчатского края. Специалисты при помощи альпинистского снаряжения проложили туда путь.

По предварительным сведениям, судно совершало посадку в ходе тренировочного полета, и маневр вышел жестким. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов.

Ранее на Камчатке в озеро Курильское рухнул вертолет Ми-8 с туристами на борту. Восемь человек погибли, остальным удалось выплыть с небольшой глубины и выжить. Фюзеляж самолета удалось поднять далеко не сразу. Причины крушения пока выясняются, на них могли повлиять сложные погодные условия: вертолет заходил на посадку в густом тумане.