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    27 сентября 2021, 03:21

    Останки пятерых членов экипажа вертолета Ка-27 обнаружили на Камчатке

    Ирэна Вороник

    Останки пятерых членов экипажа вертолета Ка-27, который 23 сентября потерпел крушение на Камчатке, обнаружили спасатели. Подтвердилось, что все, кто находился на борту воздушного судна, погибли.

    Останки пятерых членов экипажа вертолета Ка-27 обнаружили на Камчатке

    Об обнаружении останков людей 27 сентября сообщил «Интерфакс». Агентство ссылается на информированные источники.

    Вертолет Ка-27 внезапно перестал выходить на связь в минувшую среду. Он пропал над Камчаткой. Обломки воздушного судна удалось обнаружить в тот же день. Их нашли на склоне горы Острая Камчатского края. Специалисты при помощи альпинистского снаряжения проложили туда путь.

    По предварительным сведениям, судно совершало посадку в ходе тренировочного полета, и маневр вышел жестким. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов.

    Ранее на Камчатке в озеро Курильское рухнул вертолет Ми-8 с туристами на борту. Восемь человек погибли, остальным удалось выплыть с небольшой глубины и выжить. Фюзеляж самолета удалось поднять далеко не сразу. Причины крушения пока выясняются, на них могли повлиять сложные погодные условия: вертолет заходил на посадку в густом тумане.