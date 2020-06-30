Тела троих подростков нашли на чердаке высотки в подмосковных Люберцах

Тела троих подростков нашли в на чердаке одного из многоэтажных домов в подмосковных Люберцах. Следователи уточнили, что на них нет никаких видимых признаков насильственной смерти.

Об этом сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что тела трех подростков обнаружили на чердаке 23-этажного дома в городском округе Люберцы. По данным источника «360», речь идет многоэтажке по адресу Комсомольский проспект, 16.

Врадий отметила, что на телах подростков нет видимых следов насильственной смерти. Возраст и пол погибших ребят не уточняется. Следователи уже назначили несколько судебно-медицинских экспертиз, которые позволят назвать точную причину случившегося.

В ходе осмотра с места изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего Ольга Врадий

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