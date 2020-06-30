Тела троих подростков нашли на чердаке высотки в подмосковных Люберцах
Об этом сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
Она уточнила, что тела трех подростков обнаружили на чердаке 23-этажного дома в городском округе Люберцы. По данным источника «360», речь идет многоэтажке по адресу Комсомольский проспект, 16.
Врадий отметила, что на телах подростков нет видимых следов насильственной смерти. Возраст и пол погибших ребят не уточняется. Следователи уже назначили несколько судебно-медицинских экспертиз, которые позволят назвать точную причину случившегося.
В ходе осмотра с места изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшегоОльга Врадий
Ранее в подмосковном поселке Новепетровский Дмитровского городского округа обнаружили тело младенца. Его выбросили в мусорный контейнер в коробке из-под обуви. Следователи организовали проверку и занялись выяснением личностей родителей ребенка.