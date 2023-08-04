Криминал 04 августа 2023, 08:26 Тела пропавших на рыбалке с внуком супругов нашли в Приангарье спустя две недели МВД: тела пропавших с внуком в Иркутской области мужчины и женщины нашли в реке Чечуй Unsplash

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Ночью в реке Чечуй обнаружили тела супругов, которые отправились с пятилетним внуком на рыбалку в Киренском районе и исчезли. Их розыск вели с 19 июля, сообщило ГУ МВД России по Иркутской области.

Ночью 4 августа в отдел полиции сообщили, что на реке Чечуй нашли тело человека. Правоохранители выдвинулись на место, чтобы проверить информацию. В воде обнаружили двух погибших.

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«Сейчас они добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины», — сообщили в пресс-службе.

Погибшими предположительно оказались пропавшие в июле супруги. Женщина 46 лет с мужем 55 лет и пятилетним внуком 15 июля поехали в Киренский район на рыбалку и планировали вернуться домой в поселок Юбилейный через два дня. Их не дождались, и 19 июля забили тревогу.

В операции участвовали полицейские и спасатели отряда «Северный». Они обследовали берег, водоем, зимовья и тайгу. В реке Чечуй в районе устья Бобровки нашли перевернутую лодку супругов с личными вещами и снаряжением. Следком России возбудил уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Нашли ли ребенка, в МВД не уточнили.