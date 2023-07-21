Криминал 21 июля 2023, 09:15 Семейная пара с внуком пропала в Приангарье. В реке нашли их лодку с вещами МВД: на реке Лене в Иркутской области пропала семейная пара с 5-летним внуком

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В Иркутской области во время рыбалки на реке Лене исчезла семейная пара с пятилетним внуком. Возбудили уголовное дело. Спасатели нашли затопленную лодку с личными вещами и жилетами, розыск рыбаков продолжили, сообщило Главное управление МВД России по Иркутской области.

Мужчина 55 лет, его жена 46 лет и пятилетний внук 15 июля ушли на рыбалку на реке Лене и собирались вернуться 17 июля. Но дома, в поселке Юбилейном, их не дождались и обратились в полицию. Спасатели отряда «Северный» вместе с правоохранителями начали поиски. Затопленную лодку нашли в районе устья реки Бобровки, впадающей в реку Чечуй. В ней находились спасательные жилеты, личные вещи и рыболовные снасти пропавших.

К 21 июля семью не обнаружили. Поиски продолжили не только в реке и вдоль берега, но и в тайге — пропавшие могли спрятаться в зимовьях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В Тайшете Иркутской области в начале июля погибли директор автозаправки и его сожительница. Они без масок вычищали цистерну для бензина.