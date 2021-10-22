Тела мужчины и женщины нашли в центре Новосибирска под окнами дома

В центре Новосибирска утром в пятницу были обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел — мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты. На месте работает следственном-оперативная группа полиции и сотрудники следственного комитета. Личности и все обстоятельства устанавливаются», — сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, погибшим было в районе 30-35 лет. Что стало причиной смерти, не уточняется. На месте работают полицейские.

В начале октября женщина с двумя детьми на руках выпала с 19-го этажа многоэтажки на севере Москвы. По предварительным данным, она оставила предсмертную записку. В ней было сказано, что она никого не винит в произошедшем. Также по не подтвержденной информации, у погибшей были проблемы с психическим здоровьем. Женщине было 34 года, одному ребенку было три года, второй родился в этом году. Установлено, что на руки своих детей погибшая взяла самостоятельно.