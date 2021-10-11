Источник: у выпавшей из окна с детьми женщины нашли предсмертную записку

Женщина, которая вместе с двумя маленькими детьми выпала сегодня из окна многоэтажки в Москве, оставила записку. В ней было сказано, что она никого не винит, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, записка была оставлена погибшей. Предположительно, она написала ее сама. Источник добавил, что, по предварительной информации, у женщины были проблемы с психическим здоровьем.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». По данным ведомства, женщина самостоятельно взяла детей на руки. Погибшей было 34 года, одному ребенку было три года, второй родился в этом году.

Их тела нашли под окнами дома на улице Левобережная. Предположительно, они выпали из окна с 19-го этажа. По данным Telegram-канала Shot, муж в этот момент был на работе, после случившегося он почти сразу приехал домой.

На месте гибели матери и детей работают следователи. Расследование продолжается.