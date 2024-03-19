19 марта 2024, 23:11
Тела двух молодых мужчин обнаружили в квартире на юге в Москвы
Прокуратура Москвы: тела мужчин 29 и 27 лет обнаружили в квартире на юге столицы
Тела двух молодых мужчин 27 и 29 лет обнаружили в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура столицы.
Трупы нашли в квартире дома в 3-м Дорожном проезде. В прокуратуре добавили, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых следственным органом по данному факту, а также принятие решения по результатам процессуальной проверки», — отметили в ведомстве.
Ранее на станции Молжаниново в Москве обнаружили тело парня примерно 20 лет. Молодой человек лежал на рельсах в направлении области.
Прокуратура РФ
Мужчины
Москва
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