Происшествия 02 февраля 2023, 15:32 Пенсионерку в Екатеринбурге нашли мертвой в квартире с 12 кошками Е1: 85-летнюю жительницу Екатеринбурга нашли мертвой в квартире с 12 кошками РИА «Новости»

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Пожилую жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой в ее квартире с 12 кошками. Об этом сообщило издание Е1. Женщина скончалась на 86-м году жизни.

На телефонные звонки она перестала отвечать уже 26 января. Родственников у нее не было, однако с пенсионеркой регулярно поддерживали связь знакомые. Они забеспокоились о ее состоянии и попросили сотрудника соцслужбы сходить домой к женщине.

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«Пришли проверить бабушку из социальной службы, обнаружили ее мертвой. В квартире в это время находились 12 кошек, их всех накормили», — рассказала знакомая усопшей.

В пресс-службе местной полиции подтвердили, что факт смерти пожилой женщины не носит криминального характера.

Теперь зоозащитникам предстоит найти новый дом для кошек, оставшихся без хозяйки. Многие отказываются брать к себе животных из-за опасения, что они ели труп бабушки.

Ранее сообщалось, что жители одного из домов в Москве вызвали аварийные службы к соседке, которая проживала в квартире с больной собакой и 42 кошками.