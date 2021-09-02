ТАСС: директора института в «Станкине» Зусева задержали в Москве по делу о многомиллионных хищениях

В Москве задержали директора института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григория Зусева. Его подозревают в многомиллионных хищениях инвестиционных денег.

Зусева отправили под домашний арест, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«После проведения с ним следственных действий следователи обратились в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд избрал подозреваемому домашний арест», — сообщили ТАСС.

В пресс-службе Тверского суда Москвы агентству сказали, что Зусев под домашним арестом останется до 2 октября. Он проходит по уголовному делу, заведенному по части 4 статьи 159 УК РФ.

Еще один источник издания заявил, что Министерство промышленности и торговли РФ инициировало проверку МГТУ «Станкин». По данным ведомства, государству может быть нанесен ущерб в размере до 500 миллионов рублей. Мошенническая схема, предположительно, была в задвоении или затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов, а также фиктивные подряды.