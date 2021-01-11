Умерла ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева

В Москве ушла из жизни ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева. Ее не стало в возрасте 64 лет.

О кончине Катаевой сообщило РИА ФАН со ссылкой на информацию Минобрнауки. Вуз она возглавляла с 2018 года.

Причина смерти ректора МГТУ «Станкин» не называется.

Карьера Елены Катаевой в госструктурах началась в 1990-х. Она работала в аппарате правительства и администрации президента. С 2001 по 2002 год находилась в должности замминистра природных ресурсов. Замещала должность генерального директора по работе с органами госвласти ОАО «Газпромрегионгаз», была советником генерального директора Роскосмоса. В МГТУ как руководитель пришла в 2018 году.

«Станкин» входит в число системообразующих университетов России. Всего таких высших учебных заведений в стране девять.