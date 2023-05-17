Криминал 17 мая 2023, 20:07 Петербуржца осудили на 11 лет за хранение 2 килограммов наркотиков

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В Петербурге осудили местного жителя, которого признали виновным в хранении двух килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Мужчину поймали в апреле прошлого года. Сначала он продал в своей квартире на улице Бестужева более 250 граммов марихуаны, а потом к нему пришли с обыском. Полицейские нашли дома у петербуржца еще более 1,6 килограмма гашиша и 220 граммов марихуаны. Наркотики предприимчивый мужчина собирался продать.

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Суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен заплатить штраф 350 тысяч рублей.

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