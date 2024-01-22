Криминал 22 января 2024, 12:22 Таможенники в Домодедове изъяли у иностранца часы за восемь миллионов рублей Часы за 8 млн рублей изъяли в аэропорту Домодедово у пассажира из Дубая Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы России

Читать 360tv в

В московском аэропорту Домодедово сотрудники таможни обнаружили у пассажира, прилетевшего из Дубая, незадекларированные швейцарские часы. Стоимость аксессуара марки Audemars Piguet превысила восемь миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России.

В ведомстве рассказали, что 37-летнего гражданина Австралии остановили в зеленом коридоре для таможенного контроля. Иностранец сам снял с руки часы и отдал инспекторам. По словам авиапассажира, он не знал, что дорогие изделия нужно декларировать.

Реклама

Эксперты установили, что часы относятся к новой коллекции Royal Oak. Корпус аксессуара сделан из розового золота 750-й пробы, ремешок — из кожи крокодила, стекло — из сапфира. Черный циферблат украшен стрелками из розового золота с осажденным люминесцентным покрытием.

Гражданину Австралии грозит уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Мужчину могут отправить в колонию на семь лет со штрафом до миллиона рублей.

Таможенники в аэропорту Домодедово также нашли в рюкзаке гражданина Азербайджана брендовые ювелирные изделия без декларации. Их общая стоимость составила 10 миллионов рублей.