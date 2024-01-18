Происшествия 18 января 2024, 12:41 Часы, кольцо и серьги. Таможенники в Домодедово нашли у пассажира украшения на 10 млн рублей Таможенники в Домодедово нашли у пассажира ювелирные изделия на 10 млн рублей

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Таможенники в аэропорту Домодедово нашли в рюкзаке гражданина Азербайджана брендовые ювелирные изделия без декларации на общую стоимость 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По информации ведомства, в ручной клади 35-летнего пассажира инспекторы выявили незадекларированные наручные часы, кольцо и серьги известных люксовых брендов. У него также при себе был сертификат на синий сапфир, который находился в золотом кольце.

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По данным экспертизы, наручные часы в виде змейки с браслетом выполнены из черной керамики, а также дополнены безелем из розового золота. Кольцо и серьги сделаны из белого золота со вставками драгоценных камней: бриллиантов, сапфира, бериллов и коррундов.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов“)», — отметили в пресс-службе таможни.

Перевозя эти вещи, мужчина хотел избежать уплаты таможенных платежей в размере 2,4 миллиона рублей. По факту произошедшего фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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