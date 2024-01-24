Криминал 24 января 2024, 10:33 Таможенники нашли в петербургском порту партию кокаина на 13 миллиардов рублей ФТС: таможенники нашли в порту Петербурга партию кокаина на 13 млрд рублей

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Сотрудники Северо-Западного таможенного управления и ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружили партию с 1,2 тысячи килограммов кокаина в Большом порту Петербурга. Ее стоимость на черном рынке — более 13 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Контрабанду помогли выявить технические средства таможенного контроля, в том числе инспекционно-досмотровая техника.

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«Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия) и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком», — отметили в пресс-службе.

Экспертиза показала, что это кокаин.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ). Максимальная санкция по статье — штраф и 20 лет лишения свободы.

Ранее, 22 января, стало известно, что полицейские задержали в Москве двух сотрудниц салона красоты по подозрению в попытке сбыта более чем двух килограммов синтетических наркотиков. Девушек отправили в СИЗО.