Криминал 22 января 2024, 14:20 Двух сотрудниц салона красоты заподозрили в попытке сбыта наркотиков на юго-востоке Москвы Полиция задержала работниц салона красоты за попытку сбыта наркотиков в Москве РИА «Новости»

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В Юго-Восточном округе Москвы сотрудники полиции задержали двух работниц салона красоты, подозреваемых в попытке сбыть больше двух килограммов синтетических наркотиков. Девушек отправили на время следствия в изолятор, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, подозреваемые брали на реализацию крупные партии запрещенных веществ, фасовали их, а затем делали закладки.

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Девушек задержали рядом с домом, расположенном на 1-м Капотненском проезде. Во время досмотра у них нашли примерно 230 граммов метадона. В домах задержанных также провели обыски и обнаружили полимерные пакеты с порошком, общая масса которого превысила два килограмма. Помимо этого, силовики изъяли у них мефедрон.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Подозреваемым грозит до 20 лет колонии.

Ранее звезду «Подольских курсантов» также задержали за хранение наркотиков в Москве. Запрещенные вещества нашли полицейские, прибывшие по вызову подруги актера, которую он избил.