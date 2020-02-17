Таксист изнасиловал клиентку в Ростове-на-Дону

Жительница Советского района Ростова-на-Дону вызвала такси через приложение, но в дороге водитель набросился на нее и изнасиловал. Он отпустил жертву, и женщина обратилась в полицию.

Как сообщил портал 1Rnd, подозреваемый вез пассажирку на автомобиле Skoda rapid белого цвета. Собственный источник в правоохранительных органах региона сообщил, что водителя и его машину разыскивает полиция.

В Казани 6 января водитель изнасиловал задремавшую в салоне пассажирку несмотря на то, что она сообщила о ВИЧ. Сейчас мужчина уже задержан, решается вопрос о мере пресечения.